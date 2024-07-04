Путин: мирный план России позволит немедленно прекратить боевые действия на Украине

Как заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане президент Владимир Путин, инициатива России по урегулированию конфликта на Украине позволит моментально прекратить боевые действия и перейти к переговорам.
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