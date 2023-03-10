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«Даллас» забросил 10 шайб за матч впервые с 2009 года – в ворота «Баффало»

«Даллас» забросил 10 шайб за матч впервые с 2009 года – в ворота «Баффало»

«Даллас» забросил 10 шайб за матч впервые с 2009 года – в ворота «Баффало». «Старс» разгромили «Сэйбрс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 10:4.

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