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Шестеркин против «Питтсбурга» в 7-м матче: 3-я победа подряд, 42 сэйва из 45

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска из 45 в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии).

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