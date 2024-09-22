Генсек НАТО Йенс Столтенберг то ли ума лишился, то ли выпил лишнего, но почему-то теперь решил единолично определять, где у России проходят красные линии, и которые из них можно смело переступать, не опасаясь вызвать военной эскалации.
Генсек НАТО спятил
Комментарии
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Николай Домрачев
Точно👍
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6 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Ему же предложили - уходишь сам, уведи и НАТО
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3 час.
Семен Демин
Может, надо не отвечать, а упреждать.
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2 час.
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