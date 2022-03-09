“Какие-то мысли были черные”, – последние дни детей Кузьмина перед уходом из жизни, виновен ли в трагедии певец

В 2009 году сын известного музыканта Степа Кузьмин отметил 26 по счету день рождения. Владимир Кузьмин – рок-музыкант, который известен не только в нашей стране, но и в остальном мире, очень любил своего сына, который ушел из жизни очень рано.
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