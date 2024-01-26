В Закавказье зреют настораживающие тенденции

По всей видимости, смысл цитаты «Мавр сделал своё дело, мавр может уйти» из драмы Фридриха Шиллера («Заговор Фиеско в Генуе», 1783) представители армянской оппозиции смогли прочувствовать на себе в полном объёме.
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