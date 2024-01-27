Ростовчане рассказали, как бежали из рушащегося дома

Виталий

Интересно получается. Еще в 2020 году признали дом аварийным, далеко ведь не спроста. Были, видимо, явные причины. А чиновники наблюдали: кого первым придавит. Лишить их должности за несоблюдение безопасных условий проживания, а то и срок припаять за покушение на жизнь человека.