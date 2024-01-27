скриншот из видео Жители рушащегося дома в Ростове-на-Дону заявили, что альтернативное жилье им не предоставляли почти с самого начала признания здания аварийным.
Ростовчане рассказали, как бежали из рушащегося дома
Комментарии
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Виталий
Интересно получается. Еще в 2020 году признали дом аварийным, далеко ведь не спроста. Были, видимо, явные причины. А чиновники наблюдали: кого первым придавит. Лишить их должности за несоблюдение безопасных условий проживания, а то и срок припаять за покушение на жизнь человека.
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