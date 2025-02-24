Сравнение цен: сколько стоили продукты в СССР в пересчете на современные реалии Юлия ЧелкановаЭкономическая история СССР — это не только политические и социальные аспекты, но и повседневная жизнь граждан, в том числе цены на продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии