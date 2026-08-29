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Аргументы и Факты

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Путин заявил об успешном развитии взаимодействия России и Белоруссии

Путин заявил об успешном развитии взаимодействия России и Белоруссии

Торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией, несмотря на попытки повлиять извне, развивается успешно.

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