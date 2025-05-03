NASA подтвердило готовность к сотрудничеству с Россией после затопления МКС

США готовы сотрудничать с международными партнерами, включая Россию, в исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС), заявила пресс-секретарь Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) NASA Бетани Стивенс.
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