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Царьград

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Радикализация на Украине: Европу предупреждают о новой угрозе

Радикализация на Украине: Европу предупреждают о новой угрозе

Финал украинского кризиса может обернуться для стран ЕС всплеском вооруженного насилия.Выступая в эфире телеканала TVL, военный историк Лоран Хеннингер описал тревожный сценарий развития событий.

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