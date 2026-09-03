Финал украинского кризиса может обернуться для стран ЕС всплеском вооруженного насилия.Выступая в эфире телеканала TVL, военный историк Лоран Хеннингер описал тревожный сценарий развития событий.
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