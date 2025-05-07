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Несекретные материалы

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Русский поехал в США и понял, что все соседи вокруг с радостью стучат на друг друга

Русский поехал в США и понял, что все соседи вокруг с радостью стучат на друг друга

Русский эмигрант переехал в США, купил дом, обустроился, решил посадить дерево возле участка. Небольшое, но с амбициями: крона быстро пошла в рост и ветви начали свисать через забор к соседям.

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