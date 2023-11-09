Специалист Мушта: не стоит учить наизусть готовые тексты для итогового сочинения

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, как выпускникам подготовиться к итоговому сочинению и на что обратить внимание в первую очередь.
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