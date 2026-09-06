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Царьград

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Доверчива, как Долина: Эстония стала жертвой "оружейных" мошенников из Индии

Доверчива, как Долина: Эстония стала жертвой "оружейных" мошенников из Индии

Расскажем, что происходит в эстонской политике в эти месяцы, кто и почему готовится к третьей мировой войне, а также о скандале с закупкой оружия у "итальянской" фирмы.

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