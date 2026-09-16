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Царьград

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Конец связи: ВС России взяли в плен бойца ВСУ, передававшего отчеты из Харьковского кольца

Конец связи: ВС России взяли в плен бойца ВСУ, передававшего отчеты из Харьковского кольца

В Харьковской области взят пленный украинский военнослужащий, который передавал ложные данные по радиосвязи, помогая группировке «Север» раскрыть позиции противника и расширить окружение.

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