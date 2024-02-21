Скопинский мишка станет талисманом Рязани на Всемирном фестивале молодёжи

Мастер-класс по лепке прошел в Торговом городке под руководством опытных керамистов. «С ребятами решили слепить скопинского мишку – одного из самых ярких представителей нашего народного ремесла», - рассказала председатель Совета Рязанского отделения «Движения Первых» Татьяна Косачева.
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