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Подмосковный врач Шералиев: дефицит эстрогена ускоряет износ хрящей у женщин

Подмосковный врач Шералиев: дефицит эстрогена ускоряет износ хрящей у женщин

С возрастом здоровье суставов у женщин требует особого внимания из-за естественных гормональных перестроек.

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