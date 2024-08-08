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  • Lana_Borei Иванова
    Хорошая здоровая реакция, а вот всушники бывают обдолбаныеПодлость на фронт...
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Подлость на фронте: Русский морпех в последний момент заметил "шеврончик". Иначе был бы расстрелян

Подлость на фронте: Русский морпех в последний момент заметил "шеврончик". Иначе был бы расстрелян

Фото: Freepik Морпех 40-й бригады Тихоокеанского флота с позывным "Адвокат" сообщил о подлости ВСУ на фронте, которая могла стоить ему жизни.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Слава и огромная благодарность за мужество нашим любимым воинам!!!! Молимся за вас!!!!
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5 час.
Валентин Щербаков
Теперь никаких пленных, хохлотвари скоты и убийцы русских, их надо кончать на месте... ....
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3 час.
Lana_Borei Иванова
Хорошая здоровая реакция, а вот всушники бывают обдолбаные
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1 мин.

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