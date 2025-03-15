Глава РФ отметил, что в случае сложения оружия боевикам ВСУ "будет гарантирована жизнь и достойное обращение" Президент России Владимир Путин предложил Киеву приказать украинским военным в Курской области сдаться в плен, чтобы реализовать призыв Дональда Трампа "пощадить" заблокированную группировку ВСУ в регионе.