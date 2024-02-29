Музей не отправлял в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым

Самарский музей «Бункер Сталина» не отправлял в Москву фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о самолете Ил-2, которую накануне зачитал на совещании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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