Нижегородские и московские врачи спасли младенца с редкой патологией почек

Врачи Нижнего Новгорода и Москвы объединили усилия, чтобы спасти 11-месячного ребенка, страдавшего врожденным нефротическим синдромом — тяжелым заболеванием, при котором почки практически не функционируют.
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