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Царьград

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Германия тайно поставила Украине новое оружие: Вот почему ВС России били по аэродромам. Разоблачение от военблогера

Германия тайно поставила Украине новое оружие: Вот почему ВС России били по аэродромам. Разоблачение от военблогера

Военный блогер Владимир Романов сообщил, что ФРГ тайно поставила Украине 30 крылатых ракет Taurus.Блогер Романов сообщил, что ФРГ тайно передала режиму Зеленского несколько десятков ракет Taurus - "не менее 30".

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