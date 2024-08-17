Тупые когти «серых волков» ТV «Zaunkonig» - чудо оружие Кригсмарине30 июля 1944 года у острова Руонти погиб морской охотник МО-105.
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Тупые когти «серых волков» ТV «Zaunkonig» - чудо оружие Кригсмарине30 июля 1944 года у острова Руонти погиб морской охотник МО-105.
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