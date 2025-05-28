Два новых тоннелепроходческих щита для возведения метро пришли в Нижний Новгород

Два новых тоннелепроходческих щита привезли в Нижний Новгород для строительства метро. Сейчас поставщик работает на площадке и готовит документы для приема-передачи оборудования, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
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