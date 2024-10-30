В посольстве Германии рассказали о контактах с РФ по «Северным потокам»

В посольстве ФРГ в России сообщили «Известиям», что власти Германии выразили готовность вступить в переговоры с российской стороной по поводу произошедшего на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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