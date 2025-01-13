То снег, то похолодание. Приморцам рассказали, что будет твориться с погодой на этой неделе

На этой неделе погодные условия будут переменчивыми, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет. 13 января воздух в Приморье прогреется до -6…-13 °C, в южных и восточных районах будет немного теплеет, -0…-5 °C.
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