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То снег, то похолодание. Приморцам рассказали, что будет твориться с погодой на этой неделе

То снег, то похолодание. Приморцам рассказали, что будет твориться с погодой на этой неделе

На этой неделе погодные условия будут переменчивыми, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет. 13 января воздух в Приморье прогреется до -6…-13 °C, в южных и восточных районах будет немного теплеет, -0…-5 °C.

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