Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Я глубоко убеждён, что Сталина ненавидят люди определённого вероисповедания. Не буду называть. Это и сейчас по отноше...Карен Шахназаров:...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Он наместник Бога на Земле . Ему видней. Только где он был 8 лет когда русских людей Украина убивалаПапа римский шоки...
  • Багира
    Ну  и это  на  посошок,  как  советские  люди  радовались..А что, так можно ...

Карен Шахназаров: Советскую идеологию я все равно считаю самой правильной

Карен Шахназаров: Советскую идеологию я все равно считаю самой правильной

В нашем обществе есть ряд известных деятелей науки и культуры, к мнению которых прислушиваются многие россияне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Страшко
Ольга, Вы не о советской идеологии пишете. Вы написали о извращённой уже идеологии, когда для сохранения своей власти советские  и партийные чиновники, оскудевшие умом из-за заплывших жиром мозгов, пытались школами марксизма -ленинизма это сделать. Как вспомню, так и грустно.
Ответить
1 час.
Анатолий Страшко
Абсолютно верно! А кто по миру бегает уже несколько тысячелетий, гонимый из всех стран? Тоже знаем. Так почему &quot;троцкизм&quot;?.Ведь для многих непонятно.  Давайте называть  своим именем сторонников этих &quot;целевиков&quot; бегающих. Как? Надо подумать.
Ответить
1 час.
АС
Анатолий Страшко
Я глубоко убеждён, что Сталина ненавидят люди определённого вероисповедания. Не буду называть. Это и сейчас по отношению к Путину видно. Ну посмотрите, кто сейчас в избытке по Тель-Авиву шляется и русофобит? Правильно. Это они нам с времён Хрущёва о кровожадном усатом рассказывают. А если покопаться в архивах и выяснить кого же при Сталине в тюрьмы сажали и в Гулаг отправляли? И выяснится, что есть две категории наиболее пострадавших людей. Это служители православной церкви и интеллигенция из  евреев.  И это вполне объяснимо, глядя из сегодня. Православную церковь уничтожало правительство. Вспомните взрыв Храма в Москве с подачи  Кагановича. А подумайте из кого первое правительство состояло! А что Сталин начал хорошо видеть? И кто  это  &quot;троцкисты&quot; такие, до сих пор как-то непонятные? Правильно - непонятные потому что замаскированы этим лейблом -&quot; троцкист&quot; Ба, так это иудей интеллигент. Так они и сейчас резвятся у нас в России. Сталин хорошо видел ситуацию и начал троцкистов в Гулаг. Или  расстреливать особо опасных -маршалов.  Корк, Уборевич, Гамарник(застрелился)Якир,  другие - в основном все евреи. А &quot;раздутый&quot; Хрущёвым Тухачевский - жена у него кто? Этот народец заносчивый, считающий себя избранным, довольно скандальный,  с замашками фашистов, очень понятно почему их Сталин убрал. И в 43 году изменил своё отношение к церкви православной. После ХХ съезда КПСС начался опять &quot;троцкистский&quot; накат. Хрущёв свою власть с их помощью укреплял. Сейчас вот идёт откат, благодаря СВО и пониманию Путина, кто и что с Россией пытаются сделать. Читатель, надо хорошо подумать, особенно над тем, кто и как нам новейшую историю объяснял. Тут и тайна такого отношения большинства народа к Сталину откроется. И тайна такого, &quot;со скрипом&quot; нашего движения вперёд. Ведь с 1956 года они, &quot;троцкисты&quot; во всех, важных для нашей государственности, щелях. И они же самые известные воры. Что, не так? Имейте в виду, я не о евреях писал. Я писал о жидах, типа Березовского, Чубайса, Гайдара - да, да Гайдара. Он такой же &quot;Гайдар&quot; как я Мао.
Ответить
36 мин.

Картина дня

наверх