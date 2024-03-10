Карен Шахназаров: Советскую идеологию я все равно считаю самой правильной

АС

Анатолий Страшко

Я глубоко убеждён, что Сталина ненавидят люди определённого вероисповедания. Не буду называть. Это и сейчас по отношению к Путину видно. Ну посмотрите, кто сейчас в избытке по Тель-Авиву шляется и русофобит? Правильно. Это они нам с времён Хрущёва о кровожадном усатом рассказывают. А если покопаться в архивах и выяснить кого же при Сталине в тюрьмы сажали и в Гулаг отправляли? И выяснится, что есть две категории наиболее пострадавших людей. Это служители православной церкви и интеллигенция из евреев. И это вполне объяснимо, глядя из сегодня. Православную церковь уничтожало правительство. Вспомните взрыв Храма в Москве с подачи Кагановича. А подумайте из кого первое правительство состояло! А что Сталин начал хорошо видеть? И кто это "троцкисты" такие, до сих пор как-то непонятные? Правильно - непонятные потому что замаскированы этим лейблом -" троцкист" Ба, так это иудей интеллигент. Так они и сейчас резвятся у нас в России. Сталин хорошо видел ситуацию и начал троцкистов в Гулаг. Или расстреливать особо опасных -маршалов. Корк, Уборевич, Гамарник(застрелился)Якир, другие - в основном все евреи. А "раздутый" Хрущёвым Тухачевский - жена у него кто? Этот народец заносчивый, считающий себя избранным, довольно скандальный, с замашками фашистов, очень понятно почему их Сталин убрал. И в 43 году изменил своё отношение к церкви православной. После ХХ съезда КПСС начался опять "троцкистский" накат. Хрущёв свою власть с их помощью укреплял. Сейчас вот идёт откат, благодаря СВО и пониманию Путина, кто и что с Россией пытаются сделать. Читатель, надо хорошо подумать, особенно над тем, кто и как нам новейшую историю объяснял. Тут и тайна такого отношения большинства народа к Сталину откроется. И тайна такого, "со скрипом" нашего движения вперёд. Ведь с 1956 года они, "троцкисты" во всех, важных для нашей государственности, щелях. И они же самые известные воры. Что, не так? Имейте в виду, я не о евреях писал. Я писал о жидах, типа Березовского, Чубайса, Гайдара - да, да Гайдара. Он такой же "Гайдар" как я Мао.