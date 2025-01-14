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Рязанский Штаб поддержки «Единой России» подвел итоги работы за 2024 год

Рязанский Штаб поддержки «Единой России» подвел итоги работы за 2024 год

В рамках работы XXII Съезда партии Штабу было присвоено второе место среди всех регионов. В 2024 году на базе Штаба было проведено 1750 мероприятий и успешно реализовано множество интересных проектовШтаб общественной поддержки «Единой России» в рязанской области подвел итоги работы за 2024 год.

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