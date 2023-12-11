Воронка на плацдарме: в Киеве предъявляют Зеленскому неудобные вопросы

Украинские СМИ всё чаще и настойчивее пытаются если не добиться напрямую ответов от военно-политического руководства в Киеве о целесообразности операции в районе села Крынки на Херсонщине, то хотя бы самостоятельно проанализировать ситуацию с так называемым плацдармом ВСУ на левом берегу Днепра.