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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Батрак: «Радулов еще может дать огня. Не считаю, что он сдулся, плохо играет. В прошлом сезоне весь «Ак Барс» был такой»

«Я не считаю, что Радулов сдулся, что Радулов плохо играет. Думаю, что в прошлом сезоне так или иначе весь «Ак Барс» был такой.

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