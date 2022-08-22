Ударами в течение ночи уничтожены несколько военных объектов противника в Николаеве и Харькове

В течение ночи была нанесена очередная серия ударов по военным целям в разных регионах Украины. Уже, если можно так выразиться, традиционно под удары попали цели ВСУ в Харькове, Николаеве и областях.
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