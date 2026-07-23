В Омске при обрушении стены заброшенного здания погиб 13-летний подросток Трагедия произошла днем в Ленинском округе Омска — на улице Соцгородок, 18.
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В Омске при обрушении стены заброшенного здания погиб 13-летний подросток Трагедия произошла днем в Ленинском округе Омска — на улице Соцгородок, 18.
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