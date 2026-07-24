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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о пасе Кругового Глебову: «У Данила все передачи космические. Номинацию «Ассист сезона» я бы закрыл после 1-го тура»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о результативной передаче Данила Кругового в случае с победным голом в ворота «Балтики».

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