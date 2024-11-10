Шольц допустил вынесения в Бундестаг вопроса о вотуме доверия до 25 декабря

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что еще до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, внесет на рассмотрение Бундестага вопрос о вынесении вотума доверия его правительству.
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