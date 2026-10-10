СМИ: США обвинили Зеленского в тупике конфликта на Украине

В Майами переговоры между США и украинской делегацией прекратились из-за обвинений в адрес Зеленского.
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