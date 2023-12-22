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«Росгосстрах» выяснил, какой автомобиль россияне выбирают для первого опыта вождения

«Росгосстрах» выяснил, какой автомобиль россияне выбирают для первого опыта вождения

57% водителей получили свой первый опыт за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественный автопром, выяснили страховая компания «Росгосстрах» и сервис проверки и подбора автомобилей Автокод в ходе опроса [1].

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