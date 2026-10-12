6 способов не дать побороть себя стрессу

Серые будни, в течение которых вся наша энергия направлена только на добывание денег, и бесконечно тянущиеся дни в ожидании выходных, мало способствуют достижению счастья.
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