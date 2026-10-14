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Царьград

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Хуснуллин: маршрут Петербург — Тюмень длиной 2670 км откроют к концу 2026 года

Хуснуллин: маршрут Петербург — Тюмень длиной 2670 км откроют к концу 2026 года

Формирование бесшовного скоростного маршрута между Санкт-Петербургом и Тюменью протяжённостью 2670 километров планируется завершить к концу 2026 года.

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