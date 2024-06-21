Операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

Операторы FPV-беспилотников отдельного разведбатальона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на ореховском направлении в Запорожской области.
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