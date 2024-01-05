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Разведчики ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на купянском направлении

Разведчики ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью беспилотников уничтожили несколько замаскированных блиндажей Вооруженных сил Украины, минометы и живую силу противника на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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