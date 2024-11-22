Прогноз погоды в Крыму на 22 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 22 ноябряВ Симферополе +12 и пасмурноВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +14 и небольшой дождьВ Черноморском +14 и небольшой дождьВ Джанкое +12 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +12 и небольшой дождьВ Керчи +13 и пасмурн.
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