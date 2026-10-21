Alamo Drafthouse announced Wednesday that it will present "Green Room" screenings on Oct. 30 in honor of Jeremy Saulnier's film's 10th anniversary.
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