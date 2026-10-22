В киноцентре «Октябрь» прошла громкая премьера фильма «Рождение империи». Милош Бикович, сыгравший одну из главных ролей, не мог пропустить это событие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров и...
- Филипп Киркоров и...
- Анастасия Волочко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым