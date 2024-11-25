Конъюнктура на рынке ОФЗ остается неблагоприятной

На прошлой неделе рынок ОФЗ перешел к коррекции из-за роста геополитической напряженности и сохранения инфляционных рисков - индекс RGBI попытался закрыть гэп на отметке 98,63 пункта, однако достиг только уровня 98,7 пункта (по итогам недели доходность индекса выросла на ~30 б.