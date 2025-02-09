В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков

Погоду в городе по-прежнему формирует антициклон Сегодняшнюю погоду в Северной столице вновь будет формировать антициклон и повышенное атмосферное давление, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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