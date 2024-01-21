РИАН: Командование ВСУ признало потерю села Крахмального

Ранее об освобождении этого села в Харьковской области сообщало минобороны России.Сообщение Министерства обороны России об освобождении села Крахмального в Харьковской области подтвердило и руководство украинской армии.
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