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РИАН: Командование ВСУ признало потерю села Крахмального

РИАН: Командование ВСУ признало потерю села Крахмального

Ранее об освобождении этого села в Харьковской области сообщало минобороны России.Сообщение Министерства обороны России об освобождении села Крахмального в Харьковской области подтвердило и руководство украинской армии.

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