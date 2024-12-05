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Китай

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Кыргызстан ратифицировал договор об углублении союзнических отношений с Казахстаном

Бишкек, 4 декабря /Синьхуа/ -- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, подписанного 19 апреля 2024 года в городе Астане".

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