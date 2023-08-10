Пленный украинский военный Романюк: На Украине люди хотят мира

Общественная служба новостейОбществоПодписатьсяПленный украинский военный Романюк: На Украине люди хотят мираПленный украинский военный Юрий Романюк в разговоре с РИА Новости описал, что жители Украины думают о конфликте.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛариса ПоплавскаяА чего, охотно верим, хотят, но только по своим понятиям. Они умудряются даже на нашей территории, да и в других странах строить русских по своему усмотрению Зеленский их вымушторовал, что они арийской рассы, избранной касты.Ответить14 час.
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