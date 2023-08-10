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Пленный украинский военный Романюк: На Украине люди хотят мира

Пленный украинский военный Романюк: На Украине люди хотят мира

Пленный украинский военный Юрий Романюк в разговоре с РИА Новости описал, что жители Украины думают о конфликте.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
А чего, охотно верим, хотят, но только по своим понятиям. Они умудряются даже на нашей территории, да и в других странах строить русских по своему усмотрению Зеленский их вымушторовал, что они арийской  рассы, избранной касты.
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