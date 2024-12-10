Все думали что их полностью уничтожили: Легендарная сверхсекретная подводная лодка "Пиранья" проекта 865.

Сегодня мы расскажем про когда-то глубоко секретный проект малых подводных лодок специального назначения знаменитого проекта 865 "Пиранья", которых было построено всего две единицы, утилизированные в 1999 г.
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