Президент Владимир Путин рассказал о мотивах согласия России на минские соглашения. Он подчеркнул, что Россия надеялась на их эффективность в урегулировании конфликта на Украине, несмотря на последующие обманные действия Запада.
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